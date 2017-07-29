Замсекретаря СБ РФ 31 июля и 1 августа обсудит строительство соцобъектов в Карелии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев 31 июля - 1 августа посетит Карелию, где проведет серию совещаний о строительстве социальных объектов.

"Поездка [Нургалиева] состоится по поручению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия", - сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Нургалиев проведет совещание по строительству Петрозаводского президентского кадетского училища. Кроме того, в Петрозаводске он проведет еще ряд совещаний по строительству объектов, находящихся на контроле Государственной комиссии. В частности, он проконтролирует ход строительства здания аэровокзала аэропорта Петрозаводска (Бесовец), строительство многофункционального культурного центра в Костомукше, создание регионального центра спортивной гимнастики. Также планируется провести совещание о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Прионежском, Лоухском и Суоярвском муниципальных районах республики.