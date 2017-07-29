Самый теплый день зафиксирован в Москве

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Суббота, 29 июля, стала самым теплым днем этого года и текущего лета. Об этом сообщили в столичном метеобюро.
"К полудню воздух на главной метеостанции столицы - ВДНХ - прогрелся до 29,9 градуса. До этого самым теплым днем года считался четверг, 27 июля, когда максимальная температура воздуха составила 29,1 градуса. Таким образом, суббота, 29 июля, уже становится самым теплым днем этого года", - отметил представитель метеослужбы.
Воздух продолжает прогреваться, по расчетам синоптиков, столбики термометров могут достигнуть 33 градусов. Однако до абсолютного температурного рекорда дня 29 июля еще далеко - он составляет 38,2 градуса и принадлежит 2010 году. Это самая высокая температура в Москве за всю историю метеонаблюдений.
В столице на этой неделе температура воздуха уже достигала 30-градусной отметки. Такая температура была зафиксирована на метеостанции Балчуг 27 июля. В Подмосковье такие температуры отмечались в Коломне.
Как ожидается, в воскресенье жара спадет до 25-27 градусов. Следующая неделя вновь будет жаркой.