Опрос: большинство немцев против санкций США в отношении РФ

ТАСС, 29 июля. Порядка 83% жителей Германии считают, что новые санкции США в отношении России - неправильный ход со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует опрос службы Forsa, опубликованный в субботу журналом Der Spiegel.

Согласно его данным, лишь 6% поддерживают введение санкций. При этом 77% респондентов полагают, что нынешний ход Вашингтона - попытка улучшить свои позиции в экономике. Опрос проводился с 7 по 11 июля.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В пользу документа было подано 98 голосов, против - лишь два. Во вторник за этот же законопроект проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись Трампу.

Европейцев беспокоит упоминание "Северного потока - 2" в законопроекте. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать" строительству этого трубопровода. Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике.

Как заявил в пятницу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, санкции не должны служить интересам энергетической отрасли. Германия, по его словам, не потерпит, чтобы новый пакет ограничительных мер США, нацеленный в том числе против России, коснулся европейских компаний.