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Заявившая о незаслуженной медали одноклассницы адыгейская школьница поступила в вуз

Общество
29 июля, 15:43 UTC+3 ТАСС

По словам отца девушки, в Ставропольский медуниверситет она поступила по целевому набору на бюджетной основе

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ТАСС, 29 июля. Выпускница Тахтамукайской школы из Адыгеи Рузанна Туко, заявившая о якобы незаконном получении золотой медали ее одноклассницей, поступила в Ставропольский медуниверситет. Об этом сообщил в субботу ТАСС помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольской крае Владимир Полубояренко.

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В конце июня Рузанна Туко на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Заявление школьницы получило огласку в социальных сетях.

"Рузанна подавала документы в Ставропольский и Краснодарский медуниверситеты, где она проходит по баллам однозначно. Выбрали Ставрополь по нескольким причинам, в том числе связанным с комфортностью и безопасностью девушки. <...> В пятницу ректор подписал приказ о ее зачислении в университет", - сказал Полубояренко.

Отец Рузанны Руслан Туко уточнил, что в Ставропольский медуниверситет она поступила по целевому набору на бюджетной основе. "В Краснодарский медуниверситет она также проходила по баллам, но там она бы обучалась на платной основе, почему же не воспользоваться целевым направлением, которое нам предоставило государство, в Ставропольский вуз. Мы заявление писали заранее, еще до скандала", - сказал отец девушки.

Он назвал смелым поступок своей дочери. "Она совершила очень смелый поступок. Никто ее к этому не подталкивал. Мы ее будем поддерживать, мы считаем, что мы правы <...>", - рассказал отец медалистки.

Ранее глава пресс-службы республиканского СК РФ Руслан Сетов сообщил ТАСС, что следователи не усмотрели признаков преступления по результатам проверки инцидента в Адыгее и отказали в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия составов преступления.

К медалистам особое внимание

В четверг в Адыгее врио главы республики Мурат Кумпилов провел заседание кабинетов министров, на котором поручил главам муниципальных образований исключить возможное проявление конфликтов интересов при подготовке к ЕГЭ. С этой целью организаторы ЕГЭ будут предоставлять в профильное министерство информацию о своих детях-выпускниках.

В Министерстве образования и науки республики ранее рассказали ТАСС, что специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными. Четырем из 13 выпускников школы вручили медаль "За особые успехи в учении", пятую медаль, которую получила дочь руководителя районного управления образования, девушка вернула. Ее мать, Светлана Паранук, была уволена с должности по результатам проверок за нарушение, не связанное непосредственно с получением медали ее дочерью.

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