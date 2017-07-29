СМИ: госсекретарь Ватикана готовится к визиту в Россию

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Святого престола итальянский кардинал Пьетро Паролин готовится к поездке в Россию, которая назначена на конец августа, пишет газета Il Sole 24 Ore.

В интервью изданию высокопоставленный прелат заявил, что "внимание ватиканской дипломатии к Восточной Европе возникло не сегодня: отношения с этим регионом, и в частности с Россией, всегда имели большое значение". Сам кардинал Паролин посетил в 2015 году Белоруссию, а в 2016-м - Украину.

Поясняя интерес Святого престола к Восточной Европе, кардинал отметил ее "историческую роль в области культуры и формирования христианской веры". По мнению прелата, "сегодня часто ставится акцент на разнице между западными странами и Россией, как будто это два разных мира со своими ценностями и интересами и даже своей собственной концепцией международного права, противопоставленной другим". Кардинал считает, что "в этом контексте необходимо содействовать лучшему взаимопониманию между теми, кто рискует оказаться на противоположных полюсах". Паролин убежден, что "вопрос мира и поиска решений для различных актуальных кризисов должен быть превыше любых национальных и обособленных интересов".

"Сосредоточение на собственных интересах является одной из характеристик эпохи возврата к национализму, но это отвлекает от перспективы предотвращения возможной катастрофы", - заявил госсекретарь. Святой престол настаивает именно на этом аспекте, подчеркнул Пьетро Паролин.

Ранее СМИ сообщали, что в предварительной программе пребывания Пьетро Паролина в Москве намечены встречи с президентом РФ и предстоятелем Русской православной церкви. Этот визит станет первым посещением России для 62-летнего итальянского кардинала, занимающего важнейший по значению пост в папском граде-государстве после самого понтифика.