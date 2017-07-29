Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: госсекретарь Ватикана готовится к визиту в Россию

Общество
29 июля, 15:53 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что отношения с Восточной Европой, и в частности с Россией, всегда имели для ватиканской дипломатии большое значение

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Святого престола итальянский кардинал Пьетро Паролин готовится к поездке в Россию, которая назначена на конец августа, пишет газета Il Sole 24 Ore.

В интервью изданию высокопоставленный прелат заявил, что "внимание ватиканской дипломатии к Восточной Европе возникло не сегодня: отношения с этим регионом, и в частности с Россией, всегда имели большое значение". Сам кардинал Паролин посетил в 2015 году Белоруссию, а в 2016-м - Украину.

Поясняя интерес Святого престола к Восточной Европе, кардинал отметил ее "историческую роль в области культуры и формирования христианской веры". По мнению прелата, "сегодня часто ставится акцент на разнице между западными странами и Россией, как будто это два разных мира со своими ценностями и интересами и даже своей собственной концепцией международного права, противопоставленной другим". Кардинал считает, что "в этом контексте необходимо содействовать лучшему взаимопониманию между теми, кто рискует оказаться на противоположных полюсах". Паролин убежден, что "вопрос мира и поиска решений для различных актуальных кризисов должен быть превыше любых национальных и обособленных интересов".

"Сосредоточение на собственных интересах является одной из характеристик эпохи возврата к национализму, но это отвлекает от перспективы предотвращения возможной катастрофы", - заявил госсекретарь. Святой престол настаивает именно на этом аспекте, подчеркнул Пьетро Паролин.

Ранее СМИ сообщали, что в предварительной программе пребывания Пьетро Паролина в Москве намечены встречи с президентом РФ и предстоятелем Русской православной церкви. Этот визит станет первым посещением России для 62-летнего итальянского кардинала, занимающего важнейший по значению пост в папском граде-государстве после самого понтифика.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ватикан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Румынии назвал "неуместной" реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет
2
Комитет иранского парламента одобрил план контрмер в ответ на санкции США
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море
7
Росморречфлот: решение о выходе в шторм принимал капитан затонувшего в Крыму сухогруза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама