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Новый дом для подводников сдан в эксплуатацию в мурманском Гаджиеве

Общество
29 июля, 16:14 UTC+3 ТАСС

Ключи от квартир получили 35 семей подводников

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ТАСС, 29 июля. Новый дом для подводников Северного флота в субботу сдан в городе Гаджиево Мурманской области. Ключи от квартир получили 35 семей подводников, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"В гарнизоне Гаджиево состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Ключи от квартир получили 35 семей подводников, проходящих службу на многоцелевых атомных подводных лодках и ракетных подводных крейсерах стратегического назначения", - сказал Серга.

Он добавил, что переданный гаджиевским подводникам дом стал пятым в серии из восьми домов, строящихся в главной базе подводных сил СФ в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих Минобороны РФ. Первый дом серии был заселен в октябре 2014 года.

"Новые жилые дома, в которых подводники получают служебные квартиры, строятся на площадке в жилой зоне гарнизона подводных сил Северного флота. Раньше на этом месте стояли пятиэтажные дома 1950 годов постройки, которые были снесены перед началом строительства современного жилья.

Отличительная особенность новостроек - особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом", - уточнил Серга.

По его словам, все возводимые новостройки малоэтажные.

"Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю", - уточнил Серга.

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