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Российские школьники завоевали пять наград на выставке изобретателей в Японии

Общество
29 июля, 16:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Серебряную медаль получил Максим Бушуев из Сарова, бронзовые награды завоевали Дмитрий Затекин, Степан Лапшинов, Ирина Масленникова и Мария Яушкина

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Максим Бушуев

Максим Бушуев

© НТА "Технопол-Москва

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российские школьники, принимавшие участие в Международной выставке юных изобретателей в городе Нагоя, смогли завоевать сразу пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые. Об этом в субботу рассказал корреспонденту ТАСС Вадим Гусев - генеральный директор Научно-технической ассоциации "Технопол-Москва", выступившей организатором поездки российской команды на это мероприятие.

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"У нас пять медалей на 11 участников, в том числе одно "серебро" и четыре "бронзы". Также несколько ребят получили специальные призы. Я считаю, что в процентном соотношении это очень хороший результат, который превзошел все наши ожидания", - сказал он.

Серебряную медаль на завершившей свою работу экспозиции получил десятиклассник Максим Бушуев из школы информатики "Вектор ++" в городе Саров. Он привез в Нагою миниатюрный роботизированный автомобиль, способный распознавать дорожные знаки и сигналы светофоров, а также снижать скорость или останавливаться в зависимости от полученной информации. При этом ранее он успешно сконструировал умный светофор, который анализировал скорость машин и мог заранее рассчитать, успеет ли она затормозить перед стоп-линией, чтобы при необходимости предупредить об этом пешеходов.

Бронзовые награды завоевали ученики московских школ Дмитрий Затекин, представивший прототипы двух андроидов для исследования планет с адаптивным взаимодействием, и Степан Лапшинов, который изобрел модель робота с дистанционным управлением, предназначенного для использования на заводах по переработке радиоактивных отходов. Медаль того же достоинства получила и пермская школьница Ирина Масленникова - созданный ей компактный портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым или закрытым переломом конечностей вызвал большой интерес со стороны специалистов. Еще одна "бронза" досталась Марии Яушкиной из Сарова, которая сконструировала автономное устройство, определяющее источник звука.

"Все ребята очень довольны и непременно хотят принять участие в следующей такой же выставке, которая пройдет в 2018 году в Куала-Лумпуре. У нас уже сформировался костяк команды, однако за этот год мы планируем значительно расширить ее за счет новых талантливых изобретателей", - добавил Гусев.

Всего в завершившейся в субботу выставке приняли участие около 200 человек из различных стран, в том числе 11 российских школьников и студентов из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Сарова. Они привезли в Японию свои проекты и разработки в области робототехники, здравоохранения, безопасности, экологии и т.д.

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