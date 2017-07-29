Ленинградская область отметит 91-й день рождения в Выборге в Год туризма

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ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Торжества по случаю 91-й годовщины Ленинградской области пройдут в Выборге, а 2018 год в регионе объявлен Годом туризма. Об этом заявил в субботу губернатор Александр Дрозденко на концерте, посвященном 90-летию региона.
"Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли, и эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача - чтобы эти возрожденные объекты увидели и полюбили не только мы с вами. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной год Ленинградской области Годом туризма", - сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что будет уделено особое внимание развитию гостиничной и транспортной инфраструктуры, благоустройству малых городов и культурным событиям. Сейчас в Выборге идут масштабные реставрационные работы в исторической части и замке.
Праздничную эстафету Гатчина передала Выборгу. По оценке Дрозденко, только два этих города способны принимать ежегодно до 2 млн туристов, что соответствует числу жителей региона.
Традицией также является вручение в день образования региона знаков отличия избранным почетным гражданам. В этом году почетными гражданами Ленинградской области стали генеральный директор птицефабрики "Роскар" Валерий Горячев и управляющий директор "218-го авиационного ремонтного завода" Александр Игнатьев.
В торжествах по случаю 90-летия Ленинградской области по приглашению губернатора Александра Дрозденко принимают участие высокие гости со всей России, а также из многих стран мира.
В Гатчину прибыли делегации иностранных регионов-партнеров Ленинградской области из Республики Корея, Финляндии, Польши и Белоруссии, а также регионов России. Командир 52-й экспедиции МКС Федор Юрчихин пожелал ленинградцам процветания.
Присутствовавшие в Гатчине полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко напомнили о разных исторических событиях в жизни Ленинградской области и отметили динамичное развитие в разных отраслях экономики.