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Ленинградская область отметит 91-й день рождения в Выборге в Год туризма

Общество
29 июля, 17:52 UTC+3 ГАТЧИНА область/ 29, июля. /ТАСС

Сейчас в Выборге идут масштабные реставрационные работы в исторической части и замке

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ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 29 июля. /ТАСС/. Торжества по случаю 91-й годовщины Ленинградской области пройдут в Выборге, а 2018 год в регионе объявлен Годом туризма. Об этом заявил в субботу губернатор Александр Дрозденко на концерте, посвященном 90-летию региона.

"Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли, и эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача - чтобы эти возрожденные объекты увидели и полюбили не только мы с вами. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной год Ленинградской области Годом туризма", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что будет уделено особое внимание развитию гостиничной и транспортной инфраструктуры, благоустройству малых городов и культурным событиям. Сейчас в Выборге идут масштабные реставрационные работы в исторической части и замке. 

Праздничную эстафету Гатчина передала Выборгу. По оценке Дрозденко, только два этих города способны принимать ежегодно до 2 млн туристов, что соответствует числу жителей региона.

Традицией также является вручение в день образования региона знаков отличия избранным почетным гражданам. В этом году почетными гражданами Ленинградской области стали генеральный директор птицефабрики "Роскар" Валерий Горячев и управляющий директор "218-го авиационного ремонтного завода" Александр Игнатьев.

В торжествах по случаю 90-летия Ленинградской области по приглашению губернатора Александра Дрозденко принимают участие высокие гости со всей России, а также из многих стран мира.

В Гатчину прибыли делегации иностранных регионов-партнеров Ленинградской области из Республики Корея, Финляндии, Польши и Белоруссии, а также регионов России. Командир 52-й экспедиции МКС Федор Юрчихин пожелал ленинградцам процветания.

Присутствовавшие в Гатчине полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко напомнили о разных исторических событиях в жизни Ленинградской области и отметили динамичное развитие в разных отраслях экономики.

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