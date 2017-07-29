Умер академик РАН Юрий Рыжов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/ Академик РАН Юрий Рыжов скончался 29 июля на 87-м году жизни. Об этом сообщается в субботу на сайте Московской Хельсинской группы.

"29 июля не стало академика, ученого, политического и общественного деятеля, лауреата премии МХГ Юрия Алексеевича Рыжова. Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними", - сообщается на сайте правозащитной организации.

Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года в Москве. В 1989-1991 годах был членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России во Франции. Рыжов - один из учредителей Общественного комитета по защите ученых, который оказывал поддержку обвиненным в госизмене российским ученым.

По данным МХГ, прощание с Рыжовым состоится в Сахаровском центре. О времени и дате будет сообщено позднее.