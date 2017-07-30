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В бывшем русском поселении Форт-Росс в Калифорнии прошел ежегодный фестиваль

Общество
30 июля, 9:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Как рассказала Ольга Миллер, директор фонда "Ренова Форт-Росс", являющегося спонсором мероприятия, одной из целей праздника является чествование общего культурного наследия

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Тысячи человек приняли участие в фестивале в историческом парке Форт-Росс в штате Калифорния. Большой ежегодный праздник с участием американцев, россиян и представителей коренных североамериканских народов прошел в субботу на месте бывшего русского поселения.

Как рассказала Ольга Миллер, директор фонда "Ренова Форт-Росс", являющегося спонсором мероприятия, одной из целей праздника является чествование общего культурного наследия.

По ее словам, это событие "предоставляет уникальную возможность культурного и международного обмена". Этот праздник "сводит людей вместе и ломает укоренившиеся стереотипы", считает Миллер. "Люди приезжают сюда со всего мира ради веселья, душевного и в целом уникального времяпрепровождения", - отметила она.

В празднике приняли участие множество творческих коллективов, групп самодеятельности и различных ансамблей. В их число входили мастера игры на балалайке из Сан-Франциско, детский ансамбль песни и пляски "Забавушка", хор "Славянка", музыкально-танцевальный коллектив индейцев племени кашайя и многие другие.

Гости фестиваля принимали участие в различных играх, мастерили поделки, общались с представителями местного коренного населения. Также в ходе мероприятия прошли образовательные лекции и дискуссии на исторические темы. Координацию праздника осуществляли свыше 300 добровольцев как из США, так и других стран.

Форт-Росс - бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 годы крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания. Русские первопроходцы пришли на калифорнийскую землю с миром и принесли туда первую медицину и сельское хозяйство.

Фонд "Ренова Форт-Росс" - общественная благотворительная организация, созданная в 2010 году и оказывающая поддержку историческому парку. Ежегодно Форт- Росс, находящийся в 130 км от города Сан-Франциско, посещают свыше 150 тыс. человек.

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