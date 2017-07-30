Индия рассчитывает в ближайшие пять лет удвоить популяцию тигров

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия намерена добиться удвоения численности тигров в ближайшие пять лет и планирует принять самые жесткие меры, чтобы устранить главную угрозу для этих краснокнижных животных - браконьерство. Об этом заявил в субботу министр окружающей среды Харш Вардхан, выступая в Нью-Дели по случаю Всемирного дня тигра.

"Индия всецело поддерживает инициативы, выдвинутые на "Тигрином саммите" в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге и твердо намерена достичь намеченной на нем цели - добиться удвоения популяции тигров к 2022 году", - заявил он.

В настоящее время в Индии обитает 70% мировой популяции тигров в 17 штатах, 50 заповедниках и национальных парках по всей стране. Как отметил министр, главной угрозой хищнику по-прежнему являются браконьеры.

Борьба с браконьерами

"Мы все еще ведем боевые действия против браконьеров, которые разрабатывают все новые методы, чтобы одолеть наши системы охраны, - сказал Вардхан. - Это большой бой, долгое время страна вела катастрофические потери: столетие назад в Индии насчитывалось свыше 100 тысяч тигров, в 70-е годы прошлого века их осталось менее 1200, а сейчас в стране обитает 2226, и мы рады уже и этому достижению".

Он подчеркнул, что "тигр является символом здоровой окружающей среды, и требуются неослабевающие усилия по его спасению, а не просто однодневные мероприятия, поскольку угрозы для существования больших кошек на нашей планете по-прежнему очень велики".

Спасение общими силами

Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. Он был установлен на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле ("Тигрином саммите"), проходившем в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге с участием стран, сохранивших полосатого хищника до наших дней.

Тигр находится под международной охраной и внесен в Международную Красную книгу, с 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят.

Согласно последним подсчетам, больше всего тигров обитает в Индии - 2226 особей, России - 540, Индонезии - 371, Малайзии - 250, Непале - 198, Таиланде - 189. К другим странам "тигриного" ареала относятся Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаос и Мьянма. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), сейчас особенно тревожная ситуация складывается в странах Юго-Восточной Азии. Если правительства стран этого региона не предпримут усилий, на этой территории тигры могут исчезнуть из дикой природы.