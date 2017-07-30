Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индия рассчитывает в ближайшие пять лет удвоить популяцию тигров

Общество
30 июля, 13:41 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

В настоящее время в Индии обитает 70% мировой популяции тигров. Главной угрозой хищнику по-прежнему являются браконьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгения Кармалито/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия намерена добиться удвоения численности тигров в ближайшие пять лет и планирует принять самые жесткие меры, чтобы устранить главную угрозу для этих краснокнижных животных - браконьерство. Об этом заявил в субботу министр окружающей среды Харш Вардхан, выступая в Нью-Дели по случаю Всемирного дня тигра.

"Индия всецело поддерживает инициативы, выдвинутые на "Тигрином саммите" в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге и твердо намерена достичь намеченной на нем цели - добиться удвоения популяции тигров к 2022 году", - заявил он.

В настоящее время в Индии обитает 70% мировой популяции тигров в 17 штатах, 50 заповедниках и национальных парках по всей стране. Как отметил министр, главной угрозой хищнику по-прежнему являются браконьеры.

Борьба с браконьерами

"Мы все еще ведем боевые действия против браконьеров, которые разрабатывают все новые методы, чтобы одолеть наши системы охраны, - сказал Вардхан. - Это большой бой, долгое время страна вела катастрофические потери: столетие назад в Индии насчитывалось свыше 100 тысяч тигров, в 70-е годы прошлого века их осталось менее 1200, а сейчас в стране обитает 2226, и мы рады уже и этому достижению".

Он подчеркнул, что "тигр является символом здоровой окружающей среды, и требуются неослабевающие усилия по его спасению, а не просто однодневные мероприятия, поскольку угрозы для существования больших кошек на нашей планете по-прежнему очень велики".

Спасение общими силами

Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. Он был установлен на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле ("Тигрином саммите"), проходившем в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге с участием стран, сохранивших полосатого хищника до наших дней.

Тигр находится под международной охраной и внесен в Международную Красную книгу, с 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят.

Согласно последним подсчетам, больше всего тигров обитает в Индии - 2226 особей, России - 540, Индонезии - 371, Малайзии - 250, Непале - 198, Таиланде - 189. К другим странам "тигриного" ареала относятся Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаос и Мьянма. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), сейчас особенно тревожная ситуация складывается в странах Юго-Восточной Азии. Если правительства стран этого региона не предпримут усилий, на этой территории тигры могут исчезнуть из дикой природы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
2
Один человек погиб, трое ранены при нападении на ночной клуб в Турции
3
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
4
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь транзитом через Москву
5
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
6
Шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии
7
Путин принял Главный военно-морской парад в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама