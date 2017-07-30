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СМИ: женщины в Стамбуле вышли на демонстрацию против ношения традиционной одежды

Общество
30 июля, 11:52 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, июля. /ТАСС

Символом акции "Руки прочь от моей одежды" стали вешалки с джинсовыми шортами, которые мужчины считают неприемлемой одеждой

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© REUTERS/Murad Sezer

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Несколько сотен женщин провели в Стамбуле демонстрацию против требований носить более консервативную одежду, которая закрывает большую часть тела. Об этом сообщила в воскресенье газета Hürriyet Daily News.

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По ее данным, акция под названием "Руки прочь от моей одежды" прошла в крупнейшем турецком городе в субботу. Символом демонстрации стали вешалки с джинсовыми шортами, которые мужчины считают неприемлемой одеждой.

"Мы не будем подчиняться или бояться. Мы будем сопротивляться", - скандировали они.

В последнее время, отмечает издание, даже в Стамбуле участились случаи, когда на горожанок совершались нападения из-за их одежды. Так, например, во время священного для мусульман месяца Рамадан один мужчина ударил девушку в автобусе из-за того, что та была одета в шорты. Видео этого инцидента попало в интернет и вызвало широкий общественный резонанс.

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