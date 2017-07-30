Пучков взял на личный контроль восстановление дома ветерана войны из Бурятии

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ТАСС, 30 июля. Постройка нового дома взамен сгоревшего для ветерана Великой Отечественной войны из села Черемушки в Республике Бурятия находится на личном контроле главы МЧС РФ Владимира Пучкова. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
"В Черемушках в круглосуточном режиме работает оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Специалисты каждый день проводят подворовый обход, в случае необходимости оказывая помощь людям. У ветерана Великой Отечественной войны Ивана Голощапова сгорел дом со всем имуществом. Оказание ему помощи находится на личном контроле главы МЧС России Владимира Пучкова", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отмечают, что постройка нового дома близка к завершению, остались только отделочные работы и обшивка.
"Спасибо большое всем организациям, людям, которые собирали деньги, обществу инвалидов. Как случился пожар, сразу все собрали - и одежды полно, и продуктов, пиломатериалов. Все старались помочь, мы очень-очень им благодарны!" - цитируют ветерана в пресс-службе.
Пожар в селе Черемушки произошел вечером 28 апреля из-за неосторожного обращения с огнем, без крова остались более 30 человек, среди них 17 пенсионеров.
Погорельцы разместились у родственников, им была выплачена материальная помощь, волонтеры собрали для них вещи первой необходимости. Строительство домов для пострадавших от пожара жителей Черемушек продлятся до середины августа. Проекты новых домов были согласованы с будущими жильцами.