Пожарные спасли из огня пенсионера в городе Зея Амурской области

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ТАСС, 30 июля. Пожилой мужчина спасен на пожаре, произошедшем в жилом доме в городе Зея Амурской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"При пожаре в 12-квартирном двухэтажном жилом доме по улице Октябрьской города Зеи огнеборцы спасли из огня 78-летнего мужчину-инвалида. Он был найден в ходе разведки звеном газодымозащитной службы. Спасенного осмотрели врачи скорой помощи, в госпитализации мужчина не нуждался", - сказали в пресс-службе.
Были эвакуированы также 11 человек. Возгорание ликвидировано за 11 минут, отметили в МЧС. Огонь повредил кровлю дома и две квартиры.
"На месте работали пожарные двух пожарно-спасательных частей города. По факту пожара проводится разбирательство, причины и обстоятельства его возникновения выясняются", - добавил представитель министерства.