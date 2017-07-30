Пожарные спасли из огня пенсионера в городе Зея Амурской области

ТАСС, 30 июля. Пожилой мужчина спасен на пожаре, произошедшем в жилом доме в городе Зея Амурской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"При пожаре в 12-квартирном двухэтажном жилом доме по улице Октябрьской города Зеи огнеборцы спасли из огня 78-летнего мужчину-инвалида. Он был найден в ходе разведки звеном газодымозащитной службы. Спасенного осмотрели врачи скорой помощи, в госпитализации мужчина не нуждался", - сказали в пресс-службе.

Были эвакуированы также 11 человек. Возгорание ликвидировано за 11 минут, отметили в МЧС. Огонь повредил кровлю дома и две квартиры.

"На месте работали пожарные двух пожарно-спасательных частей города. По факту пожара проводится разбирательство, причины и обстоятельства его возникновения выясняются", - добавил представитель министерства.