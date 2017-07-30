Росмолодежь хочет, чтобы крымский форум "Родная гавань" стал ежегодным

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 30 июля. /ТАСС/. Росмолодежь намерена добиваться того, чтобы форум крымской молодежи "Родная гавань" стал ежегодным. Об этом заявил в воскресенье ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" на Клязьме.

"В прошлом году у нас был форум крымской молодежи "Родная гавань" - это региональный проект, у нас почти во всех субъектах есть свои региональные форумы. Мы постараемся, чтобы в следующем году нашлась возможность, чтобы он стал ежегодным", - сказал Бугаев.

Он отметил, что в прошлом году в молодежных форумах по всей России приняло участие около 350 тысяч человек. "Я думаю, что в этом году будет уж точно не меньше", - подчеркнул собеседник агентства.

Проект "Разговор на равных"

Росмолодежь в сентябре-октябре начнет пилотный проект под рабочим названием "Разговор на равных", в рамках которого в 30 городах успешные выпускники вузов встретятся со студентами и расскажут о возможности самореализоваться в России, сообщил Бугаев.

"Мы сейчас для себя подобрали порядка 150 вузов в 30 крупных городах, в сентябре-октябре попробуем провести тестирование проекта", - сказал Бугаев.

По его словам, рабочее название проекта - "Встреча на равных". В рамках этого проекта успешные выпускники будут приезжать в высшие учебные заведения и рассказывать свои истории успехов студентам. "К сожалению, столкнулись с тем, что даже для Москвы приглашение успешных выпускников оказалось проблемной темой - наши крупные спикеры приходят, как выяснилось, в 30 основных вузов, а в Москве-то их гораздо больше и в этих вузах тоже есть потребность в подобных встречах", - добавил собеседник агентства.

"Убежден, что это очень правильная тема рассказывать о том, как человек добился успехов в России", - отметил он.

Глава Росмолодежи добавил, что рассчитывает на поддержку этого проекта со стороны регионов и вузовских сообществ. Роскультцентр Бугаев также сообщил, что Росмолодежь создала Роскультцентр, который будет заниматься координацией молодежных проектов в сфере культуры. "Роскультцентр - это новое наше подведомственное учреждение. Мы надеемся передать туда всю культурную повестку", - сказал Бугаев. По его словам, создание такого центра связано с необходимостью продолжать работу по реализации проектов, возникающих в ходе подобных форумов. "Вот есть форум "Таврида", который собирает молодежь, занимающуюся проектами в сфере культуры. На "Тавриде" рождается море проектов, у нас есть участники форума, которые стали лауреатами различных международных конкурсов и премий, и они вполне способны делиться опытом и продвигать свои проекты дальше, для этого нужна база", - добавил он. По его словам, такой базой должен стать Роскультцентр. Проект об успешной самореализации в РФ Росмолодежь с сентября запустит в вузах страны пилотный проект "Диалог на равных", в котором ведущие ученые, политики, спортсмены и деятели культуры на своих примерах покажут студентам способы успешной самореализации в России, добавил Бугаев. "Мы с сентября запустим программу, которую в рабочем плане назвали "Диалог на равных". Мы будем просить наших ведущих ученых, деятелей культуры, политиков, спортсменов приезжать в вузы и рассказывать о том, как они стали собой в нашей стране. Чтобы пример - как великий ученый стал великим ученым в нашей стране - был доступен, можно было наложить на него свою жизнь, задать вопросы и сделать для себя вывод, что в России можно состояться", - рассказал Бугаев. "Примеров реализации пока не хватает", - признал он. Руководитель Росмолодежи рассказал, как недавно общался с крупным ученым, который в 1990-х годах эмигрировал за границу, где стал дизайнером крупных технологических брендов, а недавно вернулся в Россию. "На вопрос: а почему вы вернулись? - он ответил: здесь единственное место, где могут сбываться мечты. Там это уже невозможно, и рассказывать о том, что мечты в России могут сбываться - надо", - констатировал Бугаев. В субботу на "Территории смыслов" стартовала профильная смена молодых парламентариев и политических лидеров со всей России. Форум проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа.