Путин посетил Никольский собор Кронштадта, пообщался с моряками

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КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу посетил Никольский морской собор в Кронштадте, освященный в 2014 году.
"Надо поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении этого храма, подчеркивающего его историческую связь с православной культурой", - сказал президент.
Глава государства приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, а также пообщался с моряками Балтийского флота.
"Вы из Кронштадта?", - спросил Путин у матросов, и, получив утвердительный ответ, добавил: "повезло вам, молодцы! Удачной службы".
В завершении пребывания в Кронштадте президенту показали ковровую дорожку, сделанную более века назад женами моряков, погибших при защите Родины.