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Путин посетил Никольский собор Кронштадта, пообщался с моряками

Общество
30 июля, 13:25 UTC+3 КРОНШТАДТ КРОНШТАДТ 30, июля. /ТАСС

В Кронштадт также приехали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу

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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу посетил Никольский морской собор в Кронштадте, освященный в 2014 году.

"Надо поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении этого храма, подчеркивающего его историческую связь с православной культурой", - сказал президент.

Глава государства приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, а также пообщался с моряками Балтийского флота.

"Вы из Кронштадта?", - спросил Путин у матросов, и, получив утвердительный ответ, добавил: "повезло вам, молодцы! Удачной службы".

В завершении пребывания в Кронштадте президенту показали ковровую дорожку, сделанную более века назад женами моряков, погибших при защите Родины.

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Кирилл (патриарх) Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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