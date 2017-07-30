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Моряки с затонувшего сухогруза Anda в ближайшие дни будут выписаны из больницы

Общество
30 июля, 14:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, июля. /ТАСС

Продолжаются поиски девятого члена экипажа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Спасенные моряки с затонувшего в Черном море сухогруза Anda чувствуют себя хорошо, они скоро будут выписаны из больницы, сообщил в воскресенье ТАСС представитель судовладельца, компании Anda Navigation Ltd (Турция), Андрей Маненко.

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"Самочувствие восьмерых спасенных моряков хорошее, они сейчас находятся в Ливадийской больнице в Ялте. В ближайшие день-два они будут выписаны из больницы. Их разместят в одном из ялтинских отелей за счет судовладельца, обеспечат жильем, питанием и окружат заботой", - заверил Маненко.

По его словам, у спасенных моряков нет документов, сейчас идет процедура оформления паспортов и виз, которая может занять до семи дней, после чего моряки будут отправлены на родину. Трое из восьми спасенных - гражданине Индии, пятеро, включая капитана, - Сирии.

Маненко сообщил, что общался с капитаном, и тот рассказал, что судно затонуло буквально в считанные минуты.

"Будут проведены необходимые экспертизы, иные следственные действия по установлению причин гибели сухогруза, сейчас говорить о причинах рано. Ущерб также будет подсчитан", - отметил он.

Продолжаются поиски последнего, девятого члена экипажа - старшего механика, который также является гражданином Сирии.

Гибель сухогруза

Сигнал бедствия с сухогруза Anda поступил в 06:05 мск субботу, 29 июля. Судно под флагом Того с грузом пшеницы направлялось из Керчи в Триполи. На борту находились девять членов экипажа - граждане Сирии и Индии.

Крушение в условиях шторма произошло в 22 милях южнее крымского мыса Сарыч. После опрокидывания сухогруз некоторое время оставался на плаву, однако в 11:46 мск стало известно, что он затонул.

К поискам членов экипажа были привлечены четыре иностранных судна, следовавших транзитом, а также корабль Черноморского флота (ЧФ) РФ "Приазовье".

Погодные условия на тот момент не позволили задействовать ни спасательные судна, ни авиацию МЧС России. Впоследствии ЧФ направил к месту аварии спасательный буксир "Шахтер", а в воздушном пространстве работал экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота и вертолет Ка-27.

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К 09:09 мск субботы была обнаружена спасательная шлюпка с тремя членами экипажа, а через полтора часа на плоту обнаружили еще пятерых моряков.

Все восемь спасенных членов экипажа, среди которых и капитан судна, были доставлены в Ялту, где их осмотрели врачи. По информации пресс-службы Минздрава Крыма, моряки получили легкие травмы, у двоих диагностировано переохлаждение. Всех спасенных госпитализировали в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Спасательная операция была возобновлена в 06:40 мск в воскресенье. Из Севастополя на поиски моряка вышел морской буксир "Пурга", к поискам также привлечены рыбаки. Проходящие транзитом через район крушения сухогруза Anda суда также задействованы в спасательной операции по поиску девятого члена экипажа.

По данным севастопольского Морского спасательного центра Росморречфлота, температура воды в месте крушения - около 16 градусов выше нуля.

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Крушение сухогруза Anda в Черном море
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