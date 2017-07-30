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Патриарх Кирилл: сочетание единства и свободы реализуется через веру

Общество
30 июля, 13:58 UTC+3 КРОНШТАДТ КРОНШТАДТ 30, июля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ провел божественную литургию в Никольском Морском соборе по случаю Дня ВМФ

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КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в Никольском Морском соборе города Кронштадт по случаю Дня Военно-морского флота России. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что через веру общество может гармонично сочетать единство и свободу.

"Сочетание единства и свободы в первую очередь реализуется через нашу веру. Можно запутаться в философских понятиях, различного рода политико-философских учениях, но если мы точно знаем, что от нас требует Бог, никакая пропаганда, никакие иные взгляды не сумеют поколебать подлинного единства нашего народа", - сказал он.

Ранее в Морской собор были привнесены мощи святого адмирала Федора Ушакова из монастыря в Мордовии, а также десница апостола Андрея Первозванного из Богоявленского собора Москвы. Патриарх после богослужения благословил личный состав российского флота перед мощами небесных покровителей моряков, отметив, что жизнь адмирала Ушакова является примером монашеской скромности.

"Непобедимость русского флота, водимого адмиралом Ушаковым, человеком, который все свое упование, свою надежду на Бога возлагал, и в этой глубокой вере воспитывал русский флот, это и является особым вкладом в созидание военно-морского флота России и в укрепление державы. Он жил, как монах, и все, что имел, отдавал флоту, Родине и церкви", - отметил предстоятель Русской Православной церкви.

Патриарх добавил, что неслучайно несколько лет назад в России возникло движение за прославление адмирала Ушакова в числе святых. "Святой Федор был включен в лик угодников Божьих как местночтимый Саранской и Мордовской епархии", - добавил он.

В конце литургии все прихожане получили на память небольшие иконки с ликом Ушакова.

История праздника

День ВМФ первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и ежегодно праздновался 24 июля. С 1980 года его стали отмечать в последнее воскресенье июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года, этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

В 2017 году ВМФ России исполнится 321 год. Датой его создания принято считать 30 октября 1696 года, когда по решению Петра Великого началось строительство регулярного российского флота.

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