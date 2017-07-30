Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье осмотрел в Санкт-Петербурге многопрофильную клинику Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова.

Главе государства рассказали об особенностях медицинского учреждения. Президент прошел по коридорам первого этажа, где находится диагностическое отделение, рентген-кабинет.

Путину рассказали о лечении и диагностике сложных случаев: пациентов можно доставить в клинику на вертолете, кроме того, информация о состоянии пациентов может поступать в онлайн-режиме. Президент также осмотрел отделение неотложной лучевой диагностики и ультразвуковой диагностики.

Также президенту показали конференц-зал центра координации медицинского обеспечения, который позволяет сотрудникам академии по видеоканалу связываться с коллегами в других медучреждениях Минобороны, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Подольске, а также на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Глава государства осмотрел отделение гемодиализа, где ему среди прочего продемонстрировали оборудование для внепочечного очищения крови. Затем президент проследовал в клинику офтальмологии, посетив операционные, в том числе по лазерной хирургии, и понаблюдал за учебными операциями.

Путин оставил пожелание в книге почетных гостей. "Поздравляю с обновлением ВМА, с новым этапом ее развития. Желаю успехов", - написал президент.

Клинику начали строить в 2014 году. Комплекс состоит из семи многоэтажных корпусов, его общая площадь составляет 150 тысяч квадратных метров.

Клиника оснащена новейшей медицинской техникой, в ней работают пять академиков и членов-корреспондентов РАН, семь лауреатов государственных премий и семь заслуженных деятелей науки, 99 докторов, 68 профессоров. Одновременно на стационарном лечении в клинике могут находиться 630 человек.