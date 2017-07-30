Люберецкие спасатели совершили восхождение на Эльбрус

Судья: команд-открытий в баскетбольном турнире Спартакиады учащихся не былоСпорт 30 июля, 15:41
Медведев поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флотаАрмия и ОПК 30 июля, 15:31
Агент аргентинского футболиста Маммана подтвердил скорое подписание контракта с "Зенитом"Спорт 30 июля, 15:25
Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции ХомсПроисшествия 30 июля, 15:12
Сорокин рассчитывает на поддержку конгресса УЕФА на выборах в совет ФИФАСпорт 30 июля, 15:00
СМИ: аргентинский пловец снялся с ЧМ в Будапеште из-за положительного допинг-тестаСпорт 30 июля, 14:55
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суицидуПолитика 30 июля, 14:49
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветраОбщество 30 июля, 14:33
Американец Лобуэ стал чемпионом мира в хайдайвингеСпорт 30 июля, 14:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 июля. Спасатели из подмосковных Люберец в честь празднования 85-летия гражданской обороны совершили восхождение на вершину Эльбруса, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В ходе проведения учебно-методического сбора в условиях высокогорной местности подмосковные спасатели во главе с начальником Люберецкого территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса Олегом Хатиным совершили восхождение на вершину горы Эльбрус", - сказала собеседница агентства.
Перед участниками восхождения стояло несколько задач: отточить альпинистскую подготовку и умение выживать в высокогорье, проверить морально-психологическую подготовку. В рамках программы спасатели также покорили гору Чегет высотой 4,2 тыс. метров.
"Люберецкая команда справилась с поставленной задачей и на высоте свыше пяти тысяч метров развернула баннер, посвященный Году гражданской обороны", - отметили в пресс- службе.