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Люберецкие спасатели совершили восхождение на Эльбрус

Общество
30 июля, 15:10 UTC+3 ТАСС

Спасатели также покорили гору Чегет высотой 4,2 тыс. метров

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ТАСС, 30 июля. Спасатели из подмосковных Люберец в честь празднования 85-летия гражданской обороны совершили восхождение на вершину Эльбруса, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В ходе проведения учебно-методического сбора в условиях высокогорной местности подмосковные спасатели во главе с начальником Люберецкого территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса Олегом Хатиным совершили восхождение на вершину горы Эльбрус", - сказала собеседница агентства.

Перед участниками восхождения стояло несколько задач: отточить альпинистскую подготовку и умение выживать в высокогорье, проверить морально-психологическую подготовку. В рамках программы спасатели также покорили гору Чегет высотой 4,2 тыс. метров.

"Люберецкая команда справилась с поставленной задачей и на высоте свыше пяти тысяч метров развернула баннер, посвященный Году гражданской обороны", - отметили в пресс- службе.

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