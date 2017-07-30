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Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге

Общество
30 июля, 15:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

После осмотра президент пожелал Главному штабу ВМФ "успешной работы во имя российского флота"

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Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического здания Главного Адмиралтейства
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического здания Главного Адмиралтейства
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического здания Главного Адмиралтейства
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей
Президент России Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей
Президент России Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического здания Главного Адмиралтейства
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье осмотрел в Санкт-Петербурге отреставрированное историческое здание Главного Адмиралтейства, где в настоящее время располагается Главный штаб ВМФ.

Верховному главнокомандующему, которого сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев, показали помещения библиотеки в Главном Адмиралтействе и хранящиеся здесь уникальные документы из истории российского флота (регламент Адмиралтейства, Военно- Морские уставы, переводные книги по корабельному делу и т. д.), в том числе петровских времен.

Также глава государства осмотрел кабинет последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича - после реставрации это помещение может вновь использоваться как парадный кабинет главкома ВМФ.

Здесь Путин оставил запись в книге почетных гостей: "Поздравляю с завершением реставрации. Желаю успешной работы во имя российского флота".

Кроме того, в здании Адмиралтейства президенту показали один из экспонатов выставки из собрания Центрального военно- морского музея - прижизненный портрет Петра Великого работы французского художника Луи Каравака. На полотне 1720-х годов царь изображен на фоне союзной русско-англо- голландско-датсткой эскадры, которой он командовал в 1716 году у берегов Швеции.

После осмотра здания глава государства принял участие в приеме по случаю Дня ВМФ.

Реставрация здания Главного Адмиралтейства началась в 2013 году. Были отремонтированы фасады и кровля исторического объекта, проведены противоаварийные работы на башне и усилен фундамент, отреставрированы скульптуры, панно, произведена полная реставрация позолоты и т. д.

В конце 2013 года в башне со шпилем на пересечении Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда был открыт храм святителя Спиридония Тримифутского.

Адмиралтейство

История Главного Адмиралтейства - одного из самых известных символов северной столицы - берет начало в 1704 году, со строительства верфи по чертежам Петра I на острове между Невой и Мойкой (остров получил название Адмиралтейского). Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, а первый шпиль с корабликом появился на нем в 1719 году.

В начале XIX века комплекс был полностью перестроен под руководством архитектора Захарова: здание стало трехэтажным, с 56 статуями, 11 барельефами и 350 лепными украшениями. Оно было призвано прославить могущество русского флота и укрепить образ России как морской державы. Впоследствии Адмиралтейство занимали военно-морские и лечебные учреждения, Морское министерство, Военно-морской штаб, училище корабельной архитектуры.

В 1917 году по инициативе Ленина здесь был создан Военно-морской революционный комитет (ВМРК), в 1928 году проводилась реставрация Адмиралтейства, а в 1932-1933 годах в здании располагалась Газодинамическая лаборатория - первое в СССР конструкторское бюро по разработке ракетных двигателей.

Во время блокады Ленинграда шпиль Адмиралтейства был зачехлен, укрытие было снято 30 апреля 1945 года. До реставрации 2013 года реставрационные работы в здании проводились в 1977 и в 1997-1998 гг. В 2009 году Военно-морское училище и штаб Ленинградской военно-морской базы выехали из здания, и 31 октября 2012 года состоялся официальный переезд Главного штаба ВМФ в Адмиралтейство, в тот же день на нем был поднят Андреевский флаг, официально символизирующий присутствие здесь высшего военно-морского командования.

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Шойгу, Сергей Кужугетович Королев, Владимир Иванович Путин, Владимир Владимирович
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