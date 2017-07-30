Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье осмотрел в Санкт-Петербурге отреставрированное историческое здание Главного Адмиралтейства, где в настоящее время располагается Главный штаб ВМФ.

Верховному главнокомандующему, которого сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев, показали помещения библиотеки в Главном Адмиралтействе и хранящиеся здесь уникальные документы из истории российского флота (регламент Адмиралтейства, Военно- Морские уставы, переводные книги по корабельному делу и т. д.), в том числе петровских времен.

Также глава государства осмотрел кабинет последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича - после реставрации это помещение может вновь использоваться как парадный кабинет главкома ВМФ.

Здесь Путин оставил запись в книге почетных гостей: "Поздравляю с завершением реставрации. Желаю успешной работы во имя российского флота".

Кроме того, в здании Адмиралтейства президенту показали один из экспонатов выставки из собрания Центрального военно- морского музея - прижизненный портрет Петра Великого работы французского художника Луи Каравака. На полотне 1720-х годов царь изображен на фоне союзной русско-англо- голландско-датсткой эскадры, которой он командовал в 1716 году у берегов Швеции.

После осмотра здания глава государства принял участие в приеме по случаю Дня ВМФ.

Реставрация здания Главного Адмиралтейства началась в 2013 году. Были отремонтированы фасады и кровля исторического объекта, проведены противоаварийные работы на башне и усилен фундамент, отреставрированы скульптуры, панно, произведена полная реставрация позолоты и т. д.

В конце 2013 года в башне со шпилем на пересечении Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда был открыт храм святителя Спиридония Тримифутского.

Адмиралтейство

История Главного Адмиралтейства - одного из самых известных символов северной столицы - берет начало в 1704 году, со строительства верфи по чертежам Петра I на острове между Невой и Мойкой (остров получил название Адмиралтейского). Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, а первый шпиль с корабликом появился на нем в 1719 году.

В начале XIX века комплекс был полностью перестроен под руководством архитектора Захарова: здание стало трехэтажным, с 56 статуями, 11 барельефами и 350 лепными украшениями. Оно было призвано прославить могущество русского флота и укрепить образ России как морской державы. Впоследствии Адмиралтейство занимали военно-морские и лечебные учреждения, Морское министерство, Военно-морской штаб, училище корабельной архитектуры.

В 1917 году по инициативе Ленина здесь был создан Военно-морской революционный комитет (ВМРК), в 1928 году проводилась реставрация Адмиралтейства, а в 1932-1933 годах в здании располагалась Газодинамическая лаборатория - первое в СССР конструкторское бюро по разработке ракетных двигателей.

Во время блокады Ленинграда шпиль Адмиралтейства был зачехлен, укрытие было снято 30 апреля 1945 года. До реставрации 2013 года реставрационные работы в здании проводились в 1977 и в 1997-1998 гг. В 2009 году Военно-морское училище и штаб Ленинградской военно-морской базы выехали из здания, и 31 октября 2012 года состоялся официальный переезд Главного штаба ВМФ в Адмиралтейство, в тот же день на нем был поднят Андреевский флаг, официально символизирующий присутствие здесь высшего военно-морского командования.