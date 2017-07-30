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День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии

Общество
30 июля, 15:44 UTC+3 КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН область/ 30, июля. / ТАСС

Под управлением детских экипажей по озеру Гверстяница прошли парусные катамараны, копия подводной лодки и шестивесельные ялы

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КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН /Новгородская область/, 30 июля. / ТАСС/. Центром торжеств, посвященных Дню Военно-морского флота России, в Новгородской области стала детская флотилия "Парус". Парусные катамараны, копия подводной лодки, шестивесельные ялы прошли парадным ордером по лесному озеру Гверстяница под управлением детских экипажей. Им не помешал даже сильный дождь, передает корреспондент ТАСС.

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Директор "Паруса", капитан второго ранга в запасе Алексей Поздняков, считает, что его воспитанники справились на отлично, несмотря на непогоду. В загородном лагере отдыхают и постигают азы морского дела более 220 юных новгородцев каждую смену, добавил он. "Здесь каждый шаг воспитывает патриотов: без скучных лекций, просто на примерах любви к своим предкам и земле, через романтику моря", - рассказал Поздняков ТАСС.

По словам жительницы Новгорода Елены Шубиной, ее дети 14 и девяти лет с нетерпением ждут начала лета, чтобы вновь вернуться в "Парус" и заняться хореографией, греблей, плаванием, изучением морской истории России. 17-летняя Кристина Сонвальд десять лет ездила в лагерь отдыхать, а в этом году, окончив "Школу вожатых", помогает обучать младших школьников.

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Свою будущую профессию она определила давно - после получения образования в одном из морских вузов будет служить на флоте связистом. "Я очень люблю "Парус", именно здесь меня научили связному делу. Умею вязать морские узлы, управляться с парусом и знаю весь морской словарик", - поделилась девушка.

Каждый год воспитанники "Паруса" поступают в военные и морские училища, рассказывают стенды, установленные на центральной площади лагеря. Прибывший на праздник временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин обратился к воспитанникам детской флотилии с приветствием. По традиции главу региона и других прибывших гостей напоили морской водой, посвятив в моряки.

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