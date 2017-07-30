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Акцию "Лучший воспитатель - доброта" посетило в Оренбурге более 600 родителей

Общество
30 июля, 15:42 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 30, июля. /ТАСС

В ходе акции взрослые смогли присоединиться к движению "Россия - без жестокости к детям"

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ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Более 600 родителей вместе с детьми приняли участие в завершившейся в Оренбурге социальной акции, рассказывающей о воспитании детей без насилия. Она прошла на территории местного цирка, сообщили устроители мероприятия.

Акция "Лучший воспитатель - доброта" с участием тысяч российских семей пройдет в 12 городах России. Это совместный проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Росгосцирка.

"Акция прошла в Оренбурге на территории цирка перед цирковым представлением. Надеюсь, после участия взрослых в нашей акции они проанализируют свои отношения с детьми и поймут, что эти самые отношения нужно строить на основе принципов гуманности и без какого-либо насилия. Родителям в первую очередь необходимо научиться слушать и слышать своего ребенка. Это один из главных секретов успеха и гармонии во взаимоотношениях с близкими, и гарантия счастливого будущего ребенка", - сказал пресс-секретарь мероприятия Анатолий Жильцов.

В рамках акции во дворе цирка были устроены интерактивные инсталляции и фотозоны, иллюстрирующие, в частности, как животные-родители воспитывают своих детенышей: птица учит птенца летать - как образец терпения, медведица помогает медвежонку подняться на дерево - как отражение веры в силы ребенка. Эти и другие сцены призывали взрослых задуматься о воспитания ребенка.

В ходе акции взрослые смогли присоединиться к движению "Россия - без жестокости к детям" и выразить свое отношение к насильственным методам воспитания.

Движение "Россия - без жестокости к детям!" - для всех, кто разделяет ценности ответственного родительства, диалоговые отношения с детьми, а также исключает проявление любых форм насилия в воспитании. К движению уже присоединились более 284 тысячи человек, в том числе известные политики, актеры, музыканты, спортсмены.

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