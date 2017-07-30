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Таблички в память о жертвах политических репрессий установили на домах Екатеринбурга

Общество
30 июля, 17:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июля. /ТАСС

Екатеринбург присоединился к акции "Последний адрес" в августе 2016 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Три мемориальные таблички в память о жертвах политических репрессий установлены в воскресенье в Екатеринбурге в рамках проекта "Последний адрес". Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.

30 июля исполнилось 80 лет со дня выхода оперативного приказа НКВД СССР № 00447 "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", с которого началась общегосударственная кампания массовых преследований советских граждан.

"В Екатеринбурге появились еще три таблички "Последнего адреса". На фасаде дома № 75 на улице Декабристов открыта табличка с именем экономиста, кандидата экономических наук, автора книги "История кустарной промышленности Урала" Сергея Павловича Сигова, работавшего статистиком в Свердловском облплане и расстрелянного в октябре 1937 года по обвинению в "принадлежности к контрреволюционной эсеровско-террористическо-повстанческой организации", - рассказали организаторы.

Еще две таблички установлены на улице 8 Марта.

"На доме № 7 появилась мемориальная табличка в память о служащем Алексее Ивановиче Андрияшине, работавшем ответственным исполнителем по оружию в Свердловском облснабе Осоавиахима. В апреле 1938 года его приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей, вменив преступления, предусмотренные статьями 58-2 и 58-7 УК СССР - "подрыв государственной собственности". В ноябре 1938 года он скончался в лагере в Магаданской области от воспаления легких", - отметили организаторы.

Еще одну табличку установили на доме № 1 на улице 8 Марта, откуда в сентябре 1937 года увели педагога Владимира Михайловича Тарика, заместителя директора Свердловского дома художественного воспитания детей.

"Его обвинили в "активном участии в контрреволюционной организации правых в комсомоле" и приговорили к расстрелу, приговор был приведен в исполнение в январе 1938 года. Все трое этих людей позже были полностью реабилитированы "за отсутствием в действиях состава преступления", - добавили организаторы.

О проекте "Последний адрес"

Проект "Последний адрес" возник в 2014 году по предложению группы московских и петербургских историков, гражданских активистов, архитекторов и дизайнеров. Он предполагает установку в городах нескольких тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, которые стали последними прижизненными адресами жертв политических репрессий.

Основным источником сведений, используемых при поиске и сверке информации для мемориальных знаков, стала база данных общества "Мемориал", в которой из региональных книг памяти собрана архивная информация о 2,65 млн граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям. В рамках проекта создается общедоступная база данных, в которой любой может найти сведения о репрессированном человеке по его фамилии или адресу.

Екатеринбург подключился к проекту в августе 2016 года. Тогда на домах города появились первые шесть знаков "Последнего адреса".

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