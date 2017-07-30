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В Волгоградской академии МВД проводится проверка поведения выпускников

Общество
30 июля, 18:03 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 30, июля. /ТАСС

По информации местных СМИ, окончившие обучение курсанты после выпуска разъезжали по Волгограду на дорогих иномарках и высовывались с криками из окон

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ВОЛГОГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Размещение в интернете видеоролика о праздновании в Волгоградской академии МВД России выпуска молодых лейтенантов полиции стало поводом для проведения проверки в этом вузе. Об этом сообщили журналистам 30 июля в пресс-службе академии.

По информации местных СМИ, окончившие обучение курсанты с размахом отпраздновали свой выпуск - они разъезжали по Волгограду на дорогих иномарках, высовывались с криками из окон, а вечер провели в дорогом ресторане.

"По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции В. И. Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети интернет, о праздновании выпускного мероприятия", - сказано в сообщении вуза.

Подчеркивается, что "фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено". По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы.

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