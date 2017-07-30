МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в порядке эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ, подписанный 29 июля, опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент, для сбора и распределения средств предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры. В 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего образования, а в последующие годы между муниципалитетами будут распределены 100% средств фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей.

В законе также прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. К льготным категориям граждан, освобождаемым от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников (Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн), а также малоимущие семьи.

У регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.