Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты (так называемых анонимайзеров). Документ от 29 июля опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
Совет Федераций одобрил этот документ 25 июля.
Закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.
Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов.
На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера.
В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.
Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.
После присоединения к государственной информационной системе анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных технических средств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.