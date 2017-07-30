Путин подписал закон о внедрении телемедицины

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране телемедицины, что позволит россиянам законно получать консультации у своего лечащего врача через интернет. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщалось ранее, закон был разработан в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" ("Электронное здравоохранение") и обеспечивает создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.
Закон предлагает создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять взаимодействие существующих систем медицинских организаций и органов власти в этой сфере, обеспечит формирование электронных медицинских карт и ведение всех существующих регистров лиц, страдающих от определенных заболеваний.
Определяются также оператор системы, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи данных.
Предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Кроме того, можно будет выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и (или) с согласия пациента в форме электронных документов.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.