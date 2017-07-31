Нургалиев проконтролирует в Карелии строительство ФАПов и культурного центра

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев с 31 июля по 2 августа посетит Карелию, где проведет ряд совещаний в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики. Об этом сообщили в аппарате Совбеза.

"С 31 июля по 2 августа в целях изучения состояния работы и контроля за выполнением плана деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на 2017 год состоится поездка заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева", - сказал представитель ведомства.

В частности, Нургалиев проведет совещания по строительству Петрозаводского президентского кадетского училища, здания аэровокзала аэропорта Петрозаводск, многофункционального культурного центра в моногороде Костомукша, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в трех муниципальных районах республики. Также запланированы совещания по вопросам проведения ремонтно-восстановительных работ воинского захоронения на станции Раменцы Сегежского района, создания регионального центра спортивной гимнастики.

Кроме этого, заместитель секретаря Совета безопасности РФ ознакомится с ходом строительных работ на территории Сяндемского Успенского женского монастыря в Олонецком районе Карелии. В Петрозаводске 2 августа он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Воздушно-десантных войск.

Поездка Рашида Нургалиева в Карелию состоится по поручению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который является председателем Госкомиссии, отметили в аппарате Совбеза.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия создана в мае 2013 года. Деятельность Госкомиссии направлена на выстраивание долгосрочной стратегии комплексного развития региона, на реализацию конкурентных преимуществ этой важнейшей для российского Северо-Запада приграничной территории, а также на обеспечение национальной безопасности. Приоритетом деятельности Госкомиссии является координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении на территории региона эффективной социально- экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.