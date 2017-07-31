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В Москве пройдет первый всероссийский слет молодых лекторов

Общество
31 июля, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Цель проекта заключается "в передаче уникального опыта ведущих российских экспертов новому поколению просветителей", отметили организаторы

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первый всероссийский "Слет молодых лекторов" пройдет в Москве с 31 июля по 2 августа, сообщили организаторы. В мероприятии примут участие более 200 специалистов из 80 регионов.

"Основная цель проекта - передача уникального опыта ведущих российских экспертов новому поколению просветителей. С их помощью передовые знания станут доступны жителям самых отдаленных уголков страны", - отметили в оргкомитете.

Создателем и инициатором проекта является "Российское общество "Знание" во главе с депутатом Государственной Думы Любовью Духаниной. "История просветительства в России насчитывает не менее 300 лет. Со времен Советского Союза многие помнят и ценят форматы работы Общества "Знание", - сказала Духанина, добавив, что современная молодежь выросла в другой стране.

"Она привыкла к избытку информации, наличию разных точек зрения. Но при этом все равно ощущает потребность в достоверных знаниях, на которые можно ориентироваться и применять. "Слет молодых лекторов" - это формат подготовки молодого просветителя, который вовлекает каждого, помогает быть актуальным и интересным для широкой аудитории в любом уголке нашей страны", - считает Духанина.

Программа мероприятия охватит пять направлений: "Экономика и новые финансы", "Здоровье и качество жизни", "Современное гуманитарное знание и технологии", "Новые профессии и человеческий капитал", "Передовая наука и создание рынков". Каждый участник слета станет полноправным членом просветительского сообщества России и примет участие в создании молодежной "Карты просветительских инициатив - 2018". Благодаря такому нововведению появится возможность в режиме реального времени следить за этапами развития каждого проекта в регионах и результатами работы проектных команд.

Российское общество "Знание" - общественная организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты. Региональные отделения общества действуют в 85 субъектах РФ.

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Персоны
Духанина, Любовь Николаевна
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