В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроются вытрезвители

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вытрезвители откроют в обязательном порядке в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил в опубликованном в понедельник интервью порталу m24.
"В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением", - отметил он.
По словам Брюна, в настоящий момент прорабатываются юридические аспекты данной инициативы: необходимо решить, при каких учреждениях будут организованы вытрезвители. "Понятно, что для медиков это непрофильное занятие. Возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках [системы] здравоохранения", - считает врач. Не определено пока, будут ли услуги таких учреждений платными или бесплатными.
В марте депутаты Мосгордумы предложили возродить систему вытрезвителей в столице.
В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006 году - 608. В 2011 году вытрезвители отделили от МВД, чтобы передать их в ведение Минздрава, однако так и не передали. В итоге эти учреждения были закрыты. Ныне граждан в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницы или отделения полиции.