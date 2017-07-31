Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроются вытрезвители

Общество
31 июля, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Сейчас прорабатываются юридические аспекты данной инициативы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вытрезвители откроют в обязательном порядке в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил в опубликованном в понедельник интервью порталу m24.

Читайте также новости по теме:
ЧМ-2018 по футболу
© Стоян Васев/ТАСС

Мутко: Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018

Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газона

"В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением", - отметил он.

По словам Брюна, в настоящий момент прорабатываются юридические аспекты данной инициативы: необходимо решить, при каких учреждениях будут организованы вытрезвители. "Понятно, что для медиков это непрофильное занятие. Возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках [системы] здравоохранения", - считает врач. Не определено пока, будут ли услуги таких учреждений платными или бесплатными.

В марте депутаты Мосгордумы предложили возродить систему вытрезвителей в столице.

В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006 году - 608. В 2011 году вытрезвители отделили от МВД, чтобы передать их в ведение Минздрава, однако так и не передали. В итоге эти учреждения были закрыты. Ныне граждан в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницы или отделения полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
6
Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
"Известия": Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятников
3
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
4
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Россиянам дадут полгода на раздумья об участии в индивидуальном пенсионном капитале
7
Путин: отношение США к России если и поменяется, то не скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама