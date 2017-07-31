Эксперты: запуск телемедицины в России потребует 3-5 лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Телемедицина будет одним из самых динамично развивающихся секторов в России в ближайшие три-пять лет, при этом успех направления напрямую зависит от конкретных этапов реализации закона, полноты нормативно-правовой базы и своевременного включения телемедицинских услуг в систему ОМС. Такое мнение высказали ТАСС врачи и эксперты здравоохранения.

Совет Федерации 25 июля одобрил закон о внедрении в РФ телемедицины. Он позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Закон предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением, позволит составлять электронные медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах. Развитие и обслуживание системы, по оценкам Минздрава России, потребует 750 млн рублей ежегодно.

Важный момент закона - телемедицинские консультации могут быть только вторичными, то есть первый раз диагноз пациент обязательно получает на очном приеме у врача.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Эталонные подходы к телемедицине

Методический центр цифрового здравоохранения и телемедицинских технологий будет создан на базе кафедры информационных и интернет технологий Первого МГМУ им. Сеченова, рассказал ТАСС завкафедрой Георгий Лебедев. "Конечно, нужна единая методическая база, единые подходы эталонные, как это все должно быть организовано", - сказал он.

По словам Лебедева, обучающая программа рассчитана на студентов медицинских и технических вузов, которые хотят работать в здравоохранении, а также на врачей, которые будут проходить постдипломное образование. Основная цель кафедры и центра в том, чтобы каждый медицинский работник обладал навыками работы с медицинскими информационными системами, понимал, что такое телемедицина и как организовать телемедицинскую консультацию.

"Медицинский работник также должен знать, какие есть средства для дистанционного мониторинга, и понимать, какие есть средства, чтобы мониторить дистанционно состояние пациента, какие математические модели можно применять, чтобы его анализировать", - добавил Лебедев.

Он также отметил, что в разработке находится дистанционный образовательный курс для врачей из регионов. "Очень много вопросов: как правильно заключить договор между врачом и пациентом, как правильно протоколировать медицинскую услугу, как правильно идентифицировать пациента, как идентифицировать врача. Как возвращать стоимость такой услуги. Масса вопросов, на которые мы не знаем ответов, и мы их будем знать одними из первых в России", - пояснил завкафедрой.

По каждому из этих направлений будут разработаны отдельные методические рекомендации. Лебедев отметил, что центр должен заработать уже осенью этого года. "Мы с 1 сентября хотим, чтобы у нас все это заработало, чтобы мы уже с 1 сентября были готовы к обучению большого количества людей", - сказал он. Эксперт также надеется, что на базе методической площадки будут "апробированы те документы, которые выйдут из Минздрава до конца года, определяющие порядки оказания медицинской помощи".

Лебедев считает, что важно выстроить культуру общения врача и пациента, обучить врача правильно снимать и записывать все показания, протоколировать и заполнять электронную карту.

"Если это нормально будет работать, лет через пять можно будет вернуться к этому вопросу и дать допущение, чтобы назначение диагнозов и препаратов могло бы проводиться дистанционно", - уточнил он.

Угроза частным клиникам

Телемедицина в перспективе трех лет может занять до 30 % рынка частных медицинских услуг России при условии снятия законодательных ограничений, полагает директор IT-департамента сети медицинских лабораторий "Инвитро" Павел Литвинов. При этом произойдет перераспределение рынка в пользу информационно-технологических компаний.

"Для частных клиник принятие закона - скорее угроза, главным образом из-за того, что пациентопоток станет гораздо менее предсказуемым из-за появления онлайн составляющей. Однако нынешний законопроект оставляет оффлайн неотъемлемой частью, поэтому приоритет получит компания, у которой будет IT-решение, профессиональный медицинский call-центр и сеть офлайновых медицинских офисов", - говорит Литвинов.

С этим мнением солидарен директор по распространению технологий Яндекса, руководителя Яндекс.Здоровья Григорий Бакунов. "В текущем виде он [закон] сильно поможет государственному здравоохранению, и это во многом шаг вперед. В то же время закон не создает условий для развития телемедицины и сильно затруднит жизнь небольшим компаниям. По нашим ощущениям, и врачи, и пациенты, и технологические компании готовы к более глубокому проникновению телемедицины, включая возможность постановки диагноза и назначение лечения", - сказал ТАСС Бакунов.

По мнению эксперта, в российских условиях это крайне необходимо. "Мы продолжим взаимодействовать с законодателями и экспертами для того, чтобы и дальше поступательно развивать законодательство в этой области", - подчеркнул Бакунов.

Одних терминов мало

Глава Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский уверен, что внедрение телемедицины может привести к серьезным экономическим последствиям.

"По данным Американской ассоциации телемедицины, с 2008 по 2016 год количество амбулаторных пациентов упало на 80%, сократилось количество койко-мест на 19%, количество стационарных больных сократилось на 25%. Это экономический взрыв, к которому надо быть готовым", - сказал ТАСС Саверский.

По мнению эксперта, закон о телемедицине в принципе не был нужен, поскольку дистанционная медицина уже существует.

"Можно отрегулировать приказом Минздрава, постановлением правительства или решением федерального фонда, включив систему в тарифы ОМС <…> По данным ВОЗ, когда начали пытаться вынести определение телемедицина, то нашли 104 определения, что явно указывает на трудности выведения понятия. Закон оговаривает введение понятия, его определение. Но знаменатель мы получим только тогда, когда это появится в тарифах ОМС", - полагает Саверский.

Объем рынка телемедицины

Член экспертного совета при Открытом правительстве Владимир Гурдус оценивает текущий объем коммерческого рынка телемедицинских услуг в пределах 1 млрд рублей. После принятия закона и смены парадигмы мышления людей этот рынок имеет потенциал для быстрого роста. "В перспективе 3-5 лет эксперты Высшей школы экономики называют цифры от 17 до 45 млрд рублей", - добавил Гурдус.

Онлайн-консультации с врачами в тестовом режиме уже запустили медицинские клиники "Доктор рядом", а также сервис "Яндекс.Здоровье". Присоединиться к рынку телемедицинских услуг после принятия соответствующего закона планирует сеть медицинских лабораторий "Инвитро", рассказал член комитета по стратегии компании Дмитрий Фадин. Запуск телемедицинского сервиса анонсировала также сеть клиник "Медси" и оператор МТС.