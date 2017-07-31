Хабаровские депутаты просят правительство субсидировать выплаты многодетным семьям

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в котором предлагают пересмотреть демографические нормативы для регионов Дальнего Востока, сохранив за ними возможность получения субсидии из федерального бюджета на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

"Депутаты предлагают рассмотреть возможность установления суммарного коэффициента рождаемости дифференцированно, с повышением для дальневосточных регионов, сохранив за ними право на получение субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячной денежной выплаты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, депутаты в письме указывают, что в настоящее время в крае ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для многодетных семей составляет 13,4 тысячи рублей. Такая мера поддержки стимулирует повышение рождаемости в регионе. С 2012 года отмечается естественный прирост населения, в основном за счет рождения третьих и последующих детей, вследствие чего суммарный коэффициент рождаемости превысил общероссийский показатель и в 2016 году был равен 1,779 против 1,762 по Российской Федерации.

Учитывая, что коэффициент рождаемости является одним из критериев отбора субъектов РФ для софинансирования расходных обязательств регионов по выплате единовременной денежной выплаты, его превышение стало основанием для исключения края из получателей субсидии на детей, рожденных после 1 января 2017 года. В 2013-2016 годы край не получил на эти цели более 1,8 млрд рублей.

"В настоящее время край получает субсидию только на тех третьих и последующих детей, которые рождены по 2016 год включительно. Следовательно, с 2017 года на указанные цели край будет ежегодно недополучать из федерального бюджета 289,6 млн рублей. Данные выплаты не отменены и обеспечиваются за счет средств краевого бюджета. Прекращение софинансирования ЕДВ приведет к дополнительным расходам краевого бюджета", - говорится в письме.