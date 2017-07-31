Студенты из России и Германии изучат пострадавшие от пожаров территории на Ямале

ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Студенты из России и Германии проведут исследования на участках тундры Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые в разные годы пострадали от пожаров. Летняя полевая школа организована Межрегиональным экспедиционным центром (МЭЦ) "Арктика", сообщили в понедельник в окружном департаменте по науке и инновациям.

"В настоящее время проходит экспедиционный этап проекта "Путь к Северу". Полевой лагерь экспедиции расположен в Тазовской тундре между селом Газ-Сале и вахтовым поселком Новозаполярный. Научными руководителями проекта выступают Рамона Фитц из Института ландшафтной экологии Мюнстерского университета (Германия) и Андрей Юртаев из Международной комплексной научно-исследовательская лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Исследования проводятся на трех участках тундры, пострадавших в разные годы от огня", - отметила менеджер по проектам МЭЦ "Арктика" Елена Нуйкина.

Она добавила, что студенты освоят методы полевых исследований, отбора проб растительности и почвы, а также познакомятся с общими принципами картирования. "Работа экспедиционного этапа летней полевой школы продлится до 6 августа. Затем ученые и студенты прибудут в Надым, где к ним присоединятся остальные участники проекта. Для российских и иностранных студентов запланированы лекции и экскурсионная программа", - уточнили в департаменте

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - сухие грозы. По данным синоптиков, в начале августа ожидаются дожди.

МЭЦ "Арктика" создан в 2013 году для изучения Арктического региона и, в частности, для проведения исследований и экспедиций. Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре.