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Россияне собрали деньги на покупку машины скорой помощи для сербского села

Общество
31 июля, 13:59 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Торжественная передача приспособленной к горной местности машины сотрудникам больницы в селе Медвеже состоялась 27 июля

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БЕЛГРАД, 31 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Граждане Российской Федерации собрали деньги на покупку автомобиля скорой помощи для сербского села Медвеже. Организовала сбор средств "Русская гуманитарная миссия" (РГМ). Подробности сообщили ТАСС в пресс-службе РГМ.

"Мы давно собирались реализовать этот проект, россияне в интернете собирали средства на покупку этой машины, как говорится, всем миром. Самую решительную поддержку нам оказал фонд "Искусство, наука, спорт" Алишера Усманова, мы ему очень благодарны. В итоге мы привезли в Медвежу этот полноприводной автомобиль (марки "Фольксваген" - прим. ТАСС), поскольку здесь вокруг горы, чтобы он мог доехать до самых отдаленных сел и деревень даже зимой, когда дороги заносит снегом. Автомобиль оборудован всем необходимым, там есть кислород, дефибриллятор", - заявил генеральный директор "Русской гуманитарной миссии" Евгений Примаков.

По его словам, в сложных погодных условиях из всего автопарка больницы могут выехать на вызов в горы только несколько стареньких автомобилей "Нива". Более того, в автомобилях данной конфигурации невозможно перевозить больных в горизонтальном положении. "Надеюсь, эта машина до всех доберется и спасет много жизней", - подчеркнул он.

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин отметил важность данной акции, подчеркнув общественный характер помощи братскому сербскому народу. "Это очень позитивно, поскольку это делается на уровне общества, это не просто деньги государства, средства, которые люди захотели вложить, собрала Гуманитарная миссия. В Сербии это встречают очень тепло, дружески, с благодарностью. 100 лет назад 400 русских врачей-добровольцев приехали сюда, чтобы помогать сербам в освобождении от турок, а сегодня мы также оказываем помощь", - сказал Чепурин.

"Русская гуманитарная миссия" - это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности в целях оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также для содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращения социальных, национальных, религиозных конфликтов. РГМ - первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.

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Персоны
Усманов, Алишер Бурханович
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