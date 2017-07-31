После сильных дождей в Москве снова повысится температура

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Жаркая погода вновь вернется в Москву на этой неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Южный циклон принес в столичный регион сильные осадки. В понедельник местами еще пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха поднимется до 26 в Москве и до 22-27 градусов по области, к среде уже будет сухо и до 29 градусов", - сказал представитель метеослужбы.
В ночь на вторник, 1 августа, осадков не ожидается, но местами будет туман. Столбик термометра покажет 14-16 градусов столице и 11-16 в Подмосковье. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозе ожидаются порывы ветра до 12-17 м/с. Воздух прогреется до 24-26 в мегаполисе и до 22-27 градусов по области.
В среду, 2 августа, будет сухо. Ночные температуры сохранятся те же, а днем станет еще теплее: до 27-29 в Москве и до 24-29 градусов в Подмосковье.
В четверг, 3 августа, днем прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. Ночные температуры составят 19-21 градус в Москве и 17-22 по области. Днем столбик термометра покажет 25-27 и 24-29 градусов соответственно.
К концу недели суточный ход температур увеличится, ночью станет прохладнее - до 11-16, днем теплее - до 22-27 градусов. В пятницу осадков не ожидается, а в субботу в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди.