Участники конкурса "Мы строим мост": Андрей Серов — инженер и веселый человек

личный архив А. Серова

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны. Один из них — 44-летний саратовец Андрей Серов.

"Едем мы в Крым с ней, с тобой и с ним. По мосту, да по новому", — поется в песне Андрея.

Песня у него получилась простая, задорная и веселая, как и сам автор.

Андрей закончил Саратовский государственный технический университет и по образованию инженер, сейчас работает торговым представителем местного завода. Но главная гордость для Андрея — его семья: жена, с которой он вместе больше 20 лет, и две дочки. Даже в конкурсе он решил участвовать потому, что жена настояла.

"Я пою всю жизнь, но, так сказать, для себя. Дочерям мое творчество нравится, они у меня сами творческие. Старшая профессионально занимается фотографией, а младшая мечтает стать писателем. Жена, правда, к моим песням настороженно относится. Но когда увидела, что по телевизору объявили про конкурс, сразу сказала мне сочинить песню", — рассказывает Андрей.

На создание стихов и музыки у Андрея ушло несколько дней. Сочинял в основном на работе.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века Ровно через два года будет открыт мост через Керченский пролив

"Как инженер я знал, что мост через пролив нужно строить очень надежно. Помимо течения, там дуют очень сильные ветра. Все это я изложил в своей песне. Там есть такие слова: "Этот мост не так уж прост, он надежно в море врос, не страшны ему ветра и штормы". Я был уверен, что песня должна быть максимально простой. Мост-то ведь строится для людей, для народа, которые по нему будут ездить, в первую очередь на отдых. Потому и песня должна быть не одой строителям, а веселой, народной", — говорит Андрей.

Несмотря на кажущуюся простоту, затронул Андрей в своей песне и серьезный вопрос — взаимоотношения нашей страны с Украиной. И тут же дал на него свой, понятный каждому ответ: "знаю, годы пролетят, люди в мире жить хотят (…) Мы построим новый мост, самый крепкий в мире мост между Украиной и Россией".

"Я уверен, что большинство людей и в России, и на Украине выступают за мир между странами. Это простое, нормальное желание — жить в мире с соседями, и рано или поздно так и будет", — уверен Андрей.

Говорить о результатах конкурса пока рано. Но Андрей уже решил, что в случае победы впервые вывезет на отдых в Крым свою большую семью.

"А если и не победим, то снимем клип сами. Концепцию вместе с дочками мы уже придумали — хотим показать, что отдыхать в Крыму нравится всем, даже президенту", — улыбается Андрей.

О конкурсе

Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Крымского моста

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Валентина Брыкалина