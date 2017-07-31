Участники конкурса "Мы строим мост": Андрей Серов — инженер и веселый человек

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Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Крымском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС рассказывает о конкурсантах из разных регионов страны. Один из них — 44-летний саратовец Андрей Серов.
"Едем мы в Крым с ней, с тобой и с ним. По мосту, да по новому", — поется в песне Андрея.
Песня у него получилась простая, задорная и веселая, как и сам автор.
Андрей закончил Саратовский государственный технический университет и по образованию инженер, сейчас работает торговым представителем местного завода. Но главная гордость для Андрея — его семья: жена, с которой он вместе больше 20 лет, и две дочки. Даже в конкурсе он решил участвовать потому, что жена настояла.
"Я пою всю жизнь, но, так сказать, для себя. Дочерям мое творчество нравится, они у меня сами творческие. Старшая профессионально занимается фотографией, а младшая мечтает стать писателем. Жена, правда, к моим песням настороженно относится. Но когда увидела, что по телевизору объявили про конкурс, сразу сказала мне сочинить песню", — рассказывает Андрей.
На создание стихов и музыки у Андрея ушло несколько дней. Сочинял в основном на работе.
"Как инженер я знал, что мост через пролив нужно строить очень надежно. Помимо течения, там дуют очень сильные ветра. Все это я изложил в своей песне. Там есть такие слова: "Этот мост не так уж прост, он надежно в море врос, не страшны ему ветра и штормы". Я был уверен, что песня должна быть максимально простой. Мост-то ведь строится для людей, для народа, которые по нему будут ездить, в первую очередь на отдых. Потому и песня должна быть не одой строителям, а веселой, народной", — говорит Андрей.
Несмотря на кажущуюся простоту, затронул Андрей в своей песне и серьезный вопрос — взаимоотношения нашей страны с Украиной. И тут же дал на него свой, понятный каждому ответ: "знаю, годы пролетят, люди в мире жить хотят (…) Мы построим новый мост, самый крепкий в мире мост между Украиной и Россией".
"Я уверен, что большинство людей и в России, и на Украине выступают за мир между странами. Это простое, нормальное желание — жить в мире с соседями, и рано или поздно так и будет", — уверен Андрей.
Говорить о результатах конкурса пока рано. Но Андрей уже решил, что в случае победы впервые вывезет на отдых в Крым свою большую семью.
"А если и не победим, то снимем клип сами. Концепцию вместе с дочками мы уже придумали — хотим показать, что отдыхать в Крыму нравится всем, даже президенту", — улыбается Андрей.
Конкурс посвящен Крымскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.
Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.
Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.
Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.
Валентина Брыкалина