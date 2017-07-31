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Путин подписал закон о "лесной амнистии"

Общество
31 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Закон позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о так называемой лесной амнистии, который позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда. Документ, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Советом Федерации 25 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории устанавливается приоритет ЕГРН. Эта норма позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы в ЕГРН, принадлежащие им земельные участки.

Основные нормы

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Положения о приоритете ЕГРН применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. Устанавливаются дополнительные критерии отнесения участка к землям населенных пунктов, если он находится в границах населенного пункта, или к категории земель сельскохозяйственных назначения в других случаях.

Общие положения закона о приоритете ЕГРН не распространяются на участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли для обеспечения космической деятельности, на земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы. Также общие положения не распространяются на участки, относящиеся к землям сельхозназначения, при наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка по целевому назначению или его использования с нарушением законодательства.

Помимо этого, документ не распространяется на случаи пересечения земель лесного фонда с землями особо охраняемых природных территорий и землями объектов культурного наследия. Если участок относится не только к лесному фонду, но и к особо охраняемым природным территориям, устанавливается приоритет особо охраняемых природных территорий, и земля не подпадает под действие закона.

В защиту лесов

Закон также определяет механизмы защиты лесопарков и лесных насаждений, которые обретают статус городских лесов при включении их в границы населенных пунктов. Что касается распоряжения такими земельными участками, то законом предлагается формировать градостроительные регламенты, которые должны пройти публичные слушания.

Помимо этого, закон предусматривает создание компенсационного механизма по восполнению лесных насаждений. Лесной участок, который полностью окружен землями населенного пункта, включается в населенный пункт. Данные лесные участки попадают под режим городских лесов не менее чем на год. Через год возможен пересмотр правил застройки, чтобы общественность могла инициировать создание "зеленого щита".

Также статус населенных пунктов предоставляется лесным поселкам и военным городкам, если плотность их застройки составляет не менее 30%. В комиссию, принимающую решение по каждому поселку, будут входить чиновники и представители общественной палаты регионов. Исключение из этих 30% возможно только по специальному разрешению главы Рослесхоза по представлению главы субъекта Федерации.

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