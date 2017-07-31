Неверов считает, что функции министерства счастья в РФ может выполнить Минэкономразвития

Жуков: комиссия Смирнова за прошедший год проделала колоссальную работуСпорт 31 июля, 14:17
Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в водуСпорт 31 июля, 14:16
Рабочие приступили к засеву газона "Екатеринбург-Арены"Спорт 31 июля, 14:13
Стивидоры Находки оплатят покупку датчиков контроля загрязнения воздухаТранспорт 31 июля, 14:11
Покровская: сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ "отдала дань" за свои успехиСпорт 31 июля, 14:03
Случаи высылки иностранных дипломатов из СССР и России. ДосьеБиографии и справки 31 июля, 13:52
Епанчинцев: будущее Глухова в ХК "Спартак" определится после турнира в Нижнем НовгородеСпорт 31 июля, 13:49
Покровская: синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей "прикусить язык"Спорт 31 июля, 13:43
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"Экономика и бизнес 31 июля, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 31 июля. / ТАСС/. Министерство экономического развития РФ должно взять на себя функции министерства счастья, то есть обеспечивать россиянам возможность для самореализации. Такое мнение высказал в понедельник секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
По его словам, для достижения счастья человеку необходима самореализация. "Создание обстановки, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции, этим всем должно заниматься министерство счастья. И у нас такую роль, на мой взгляд, должно играть Министерство экономического развития", - сказал Неверов.
"Понятие счастья, которое более универсально для всех, это возможности для самореализации", - добавил он. По словам Неверова, создание возможностей для самореализации граждан - это новый KPI (ключевой показатель эффективности) для власти.
В настоящее время министры счастья существуют в некоторых странах, в частности в Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах.