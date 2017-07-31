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Неверов считает, что функции министерства счастья в РФ может выполнить Минэкономразвития

Общество
31 июля, 13:35 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 31, июля. / ТАСС

По словам вице-спикера Госдумы, для достижения счастья человеку необходима самореализация

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 31 июля. / ТАСС/. Министерство экономического развития РФ должно взять на себя функции министерства счастья, то есть обеспечивать россиянам возможность для самореализации. Такое мнение высказал в понедельник секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По его словам, для достижения счастья человеку необходима самореализация. "Создание обстановки, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции, этим всем должно заниматься министерство счастья. И у нас такую роль, на мой взгляд, должно играть Министерство экономического развития", - сказал Неверов.

"Понятие счастья, которое более универсально для всех, это возможности для самореализации", - добавил он. По словам Неверова, создание возможностей для самореализации граждан - это новый KPI (ключевой показатель эффективности) для власти.

В настоящее время министры счастья существуют в некоторых странах, в частности в Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

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