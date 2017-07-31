Минобрнауки может изменить условия поступления в вузы для победителей олимпиад

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобрнауки может пересмотреть условия поступления в вузы в связи с большим количеством абитуриентов - победителей школьных олимпиад. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
"Даже среди них [победителей олимпиад] есть конкурс, - сказала она. - Я думаю, что это начало проблемы, которую этот год показал. Конечно, [нужно] осмыслить, проанализировать и думать, что делать дальше, потому что ребята, которые могут получить по 100 баллов [на ЕГЭ] - а таких у нас много - по трем-четырем предметам, не будучи в олимпийском движении - понятно, что сложности могут быть [при поступлении в вуз]", - сказала она.
Васильева отметила, что Минобрнауки будет "думать над изменением условий поступления" победителей олимпиад в связи со сложившейся ситуацией.