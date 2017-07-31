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В Чукотской районной больнице расширяют противотуберкулезный корпус

Общество
31 июля, 13:24 UTC+3

Число мест в отделении планируется увеличить в два раза

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ТАСС, 31 июля. Правительство Чукотского автономного округа, имеющего один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом в России, приняло решение расширить противотуберкулезное отделение Чукотской районной больницы и полностью отдать под него один корпусов клиники. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона, количество мест в отделении планируется увеличить в два раза.

"Один из корпусов районной больницы Чукотского района планируется отдать под противотуберкулезное отделение. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств на модернизацию. Планируется увеличить число мест в отделении в два раза", - сообщили в пресс-службе.

Помимо расширения инфраструктуры, в районную больницу, расположенную в селе Лаврентия, будет закуплено новое оборудование - автоматический ПЦР-анализатор, который позволяет диагностировать туберкулез и его лекарственную устойчивость.

По данным федерального Центра мониторинга туберкулеза, Чукотский автономный округ в числе первых в России по уровню общей заболеваемости туберкулезом. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него входит в подпрограмму совершенствования оказания медицинской помощи региональной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы". В 2017 году на мероприятия подпрограммы планируется выделить 17 млн рублей. 

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