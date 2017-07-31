Медведев расширил перечень имплантов по полису ОМС

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое расширяет перечень медицинских изделий, которые могут быть имплантированы в рамках системы обязательного медицинского страхования.

"Мы расширяем перечень медицинских изделий, которые могут быть имплантированы в организм человека, мы делаем это для того, чтобы люди, которые нуждаются в сложной и нередко дорогостоящей операции, могли сделать это по полису обязательного медицинского страхования", - заявил он на совещании с вице премьерами.

Премьер подчеркнул, что при этом люди должны быть уверены, что такое лечение будет проведено с использованием новейших технологий и медицинских средств. По его словам, сейчас этот перечень содержит 359 наименований. "Теперь к ним добавляются еще 23 вида, - отметил глава кабмина. - В основном это средства, которые используются для подготовки к имплантации и предотвращения осложнений и хирургических вмешательствах".