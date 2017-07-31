На подключение медучреждений к интернету в 2017 году выделят 5,5 млрд рублей

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ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на подключение медицинских учреждений к интернету в 2017 году будет выделено 5,5 млрд рублей.
"В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму - почти 5,5 млрд рублей - и подключить [к интернету] почти 4 тыс. точек (медучреждений - прим. ТАСС)", - заявил он.
Премьер отметил, что это позволит обеспечить большее число граждан услугами телемедицины, онлайн-консультациями, а в будущем позволит работать с электронными медицинскими картами, историями болезни и специальными базами данных.