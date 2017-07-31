Путин назвал нарушением закона требования к родителям покупать парты для школ

НОВО-ОГАРЕВО, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ. О своем удивлении подобными нарушениями глава государства заявил на встрече с руководителем Калмыкии Алексеем Орловым, напомнив о соответствующих жалобах, поступивших во время подготовки "Прямой линии".

По вопросам к "Прямой линии"

"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал!" - сказал Путин Орлову. "Я Вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и Вас прошу заняться этим", - добавил он.

В целом, как отметил президент, вопросы у жителей Калмыкии на президентскую "Прямую линию" были традиционные, "но есть и специфические - например, проблемы с водой". "Причем даже не в маленьких населенных пунктах, а даже в Элисте есть проблемы с водоснабжением", - заметил глава государства. Что касается здравоохранения, то, как отметил президент, несмотря на позитивные изменения, в этой сфере в республике тоже есть проблемы, "в том числе с приобретением лекарств и даже для льготных категорий граждан". "На это тоже обратите внимание", - поручил Путин главе Калмыкии.

"Я немедленно, Владимир Владимирович, включусь, - отреагировал Орлов на поручения президента. - Лично, Владимир Владимирович, я обещаю Вам. И немедленно, выйдя из Вашего кабинета, займусь этими вопросами".

Развитие республики

В целом Орлов доложил президенту о ситуации в республике, отметив, что власти достаточно уверенно справляются с имеющимися непростыми вызовами. Так, по его словам, увеличился валовый региональный продукт - в основном, за счет роста промышленного производства и сельского хозяйства. Он в связи с этим назвал "манной небесной" для аграриев продление контрсанкций, подчеркнув, что собственная продукция востребована на рынке.

Глава региона сообщил и о планах в течение 2017-2018 гг. решить вопрос с обновлением парка машин "скорой помощи".

Орлов доложил, что в текущем году будет выполнено поручение по ликвидации второй смены в школах Элисты. В сентябре в столице региона будет сдана новая гимназия на тысячу мест - с двумя плавательными бассейнами, с двумя актовыми залами, с хореографическим залом, "оснащенная по требованиям, как дети любят, интернетом, гаджетами и прочее". "Хорошо, что мы достроили большую школу, красивую, с бассейнами, с репетиционными залами", - заметил на это Путин. "Это очень важно, должны такие объекты появляться на территориях, но надо не забывать и про обычные школы и про их материальную базу", - обратил внимание президент.

Республиканский бюджет растет примерно на 10% в год, что дает "дополнительные возможности для выполнения социальных обязательств", продолжил глава Калмыкии. По его словам, к 1 сентября текущего года в регионе будет выполнена задача по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Он также отметил, что уровень безработицы в Калмыкии остается высоким, однако он снизится с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов.

"По окончании 2017 года мы ожидаем по "майским указам" 20-процентное увеличение заработной платы и 10-процентное увеличение, чуть больше, - остальным категориям служащих (не вошедших в "майские указы), - сказал глава республики. Он доложил, что в целом исполнение "майских указов" в регионе идет "даже с небольшим опережением" по всем категориям.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что "движение вперед есть", и объективные данные это подтверждают. При этом он обратил внимание, что на "Прямую линию" "обращаются люди, которые пока изменений не чувствуют, и таких у нас, к сожалению, еще очень много".