Крым готов внедрить проект по опреснению воды, предложенный фирмой из Владимира

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля./ТАСС/. Власти Крыма заинтересованы во внедрении проекта по опреснительным установкам морской воды, которые предлагает предприятие из Владимира, сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Аксенов по итогам презентации промышленного потенциала Владимирской области в Крыму.
"Договорились, что совместно с коллегами отработаем на примере одного из прибрежных поселковых советов Крыма. Будет сделан пилотный проект. <…> В течение 10 дней отработаем, в каком населенном пункте это можно будет внедрить. Если все получится, то дальше будем тиражировать по Республике Крым", - сказал он.
По его словам, все, что раньше предлагалось региону, в основном, импортные разработки, а здесь "отечественное производство".
"Если подтвердится, что себестоимость одного кубометра опресненной воды будет около 48 рублей, мы будем искать варианты поддержки из бюджета, чтобы стоимость водопотребления не поднимать для юридических и физических лиц", - сообщил он.
По данным владимирского предприятия, предлагающего технологию опреснения, для Крыма предлагаются разные варианты инженерных решений, от мобильной опреснительной установки с производительностью 240 куб. м в сутки до опреснительного завода с производительностью 10 тыс. куб. м в сутки.
При этом, по данным предприятия, в среднем на владимирских установках с использованием мембранных фильтров их же производства "выход питьевой воды после опреснения составляет один, четыре литра из два литров морской воды". "Зарубежные аналоги в том же Красном море показывают результат 400 граммов из двух литров", - отмечают на предприятии.
Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.
Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки.
До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.