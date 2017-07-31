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"Москапстрой" будет участвовать в программе реновации как техзаказчик

Общество
31 июля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Глава Департамента строительства Москвы отметил, что компания имеет "большой потенциал", поскольку располагает информацией о людях и проектах, относящихся в городской застройке

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Москапстрой", которую хотят выкупить столичные власти, будет участвовать в программе реновации в качестве технического заказчика. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Компания "Москапстрой" будет участвовать в программе реновации как технический заказчик. У нее большой потенциал за счет базы знания города, соответствующей информации, людей и проектов, которые относятся к мощной городской застройке", - подчеркнул Бочкарев.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

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Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

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