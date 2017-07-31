Власти Петербурга готовят новые предложения по порядку досмотра в метро

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга, где из-за массового досмотра пассажиров на некоторых станциях метрополитена наблюдались большие очереди, готовят предложения в Минтранс РФ, связанные с правилами досмотра в метро. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава городского комитета по транспорту Александр Головин.
"Сейчас Минтранс разрабатывает новые правила досмотра в метрополитенах. Будем вносить свои предложения, обсуждать их (с журналистами - прим. ТАСС) не хотим", - сказал Головин.
3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 пассажиров и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, около 100 человек пострадали. Ространснадзор провел проверку системы обеспечения безопасности метрополитена Петербурга и выявил нарушения. В настоящее время метрополитен обжалует в Ленинском районном суде Петербурга административные протоколы, составленные Ространснадзором по факту обнаруженных нарушений.
Глава Ространснадзора Виктор Басаргин также заявлял о необходимости скорректировать постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года о безопасности метрополитена из-за выявленных недостатков. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в связи с очередями, вызванными массовым досмотром пассажиров в метро, также предложили изменить требования к безопасности метрополитена, принятые после апрельского теракта.