Скотленд-Ярд потратил около $9 млн на обеспечение безопасности матчей в Лондоне

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Скотленд-Ярд израсходовал в минувшем году почти £7 млн (около $9 млн) на обеспечение безопасности футбольных матчей в Лондоне прежде всего клубов английской премьер-лиги - "Вест Хэма", "Челси" и "Тоттенхэма". Однако известные команды компенсировали полиции порядка лишь 5% расходов или £361 тыс. ($474 тыс.).

От "Вест Хэма" поступили £33 тыс., от "Челси" - 727 тыс. и от "Тоттенхэма" - 55,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные, полученные депутатом Лондонской ассамблеи Эндрю Дисмором в связи с законом о свободе информации, сообщает в понедельник британская газета The Independent.

Дисмор назвал ситуацию "смехотворной". "Провожу кампанию по этому вопросу уже несколько лет, и надежда на то, что клубы сделают наконец правильные шаги и освободят налогоплательщиков от финансового бремени, уже давно исчезла", - отметил он. "Мэрия и полицейские продолжают добиваться от правительства изменения законодательства на этот счет для прекращения данного фарса, однако до сих пор никаких мер главой МВД не принято", - приводит слова Дисмора издание. "У полиции есть более важные вещи, чтобы расходовать свой бюджет, а лондонским налогоплательщикам не нужно тратить дополнительно свои пенни на субсидирование одних из самых богатых организаций в мире", - считает он.

С таким подходом решительно не согласились в клубе "Вест Хэм". По словам официального представителя команды, клуб, как и все остальные клубы премьер-лиги, профессиональные команды других дивизионов компенсируют обеспечение безопасности внутри Лондонского (Олимпийского) стадиона, действуя на основе вердикта Высокого суда Лондона от 2012 года.

"Расходы же на поддержание правопорядка за пределами самих мест проведения мероприятий - всех футбольных матчей и других крупных событий, например, Ноттингемского карнавала в Лондоне, обеспечиваются за счет нашего значительного вклада в экономику Великобритании в виде налогов", - подчеркнул представитель.

Кроме того, "Вест Хэм", по его словам, "тесно сотрудничает со столичной полицией для обеспечения того, чтобы на Лондонском стадионе сохранялась гостеприимная, дружественная обстановка с минимальными затратами" на миссию блюстителей порядка.