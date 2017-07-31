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Общественники в Польше восстановили могилу красноармейца

Общество
31 июля, 17:39 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 31, июля. /ТАСС

Могила была восстановлена совместными усилиями местной администрации и польского общества "Курск"

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ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Могилу советского солдата, красноармейца Д. А. Зубкова отремонтировали в польском населенном пункте Карповиче (Подлясское воеводство) на востоке страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

По его словам, могила была восстановлена совместными усилиями местной администрации и польского общества "Курск". В минувшее воскресенье у захоронения состоялась памятная церемония, к могиле красноармейца были возложены цветы и венки.

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"В ходе выступлений была выражена обеспокоенность действиями польских властей по проведению ревизии итогов Второй мировой войны, принижению освободительной роли Красной армии в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, а также их действиями по уничтожению российских памятных мест", - отметил Фомичев.

"Вместе с тем были высказаны слова благодарности местным властям и польским активистам, которые стремятся сохранить историческую память и проявляют заботу о российских воинских захоронениях и памятных местах, расположенных на территории Польши", - добавил он.

Парламент Польши в июне проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.

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