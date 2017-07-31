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Петербург обогнал Москву и Мадрид по доле иностранных студентов

Общество
31 июля, 17:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В городском комитете по науке и высшей школе сообщили, что доля иностранцев среди петербургских студентов достигла 7,9%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербург оказался лидером в России по доле иностранных студентов, немного обогнав Москву и оставив далеко позади Новосибирск и Казань, а среди мировых студенческих столиц занял место между Амстердамом и Мадридом. Об этом сообщил в понедельник журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

"Доля иностранцев среди петербургских студентов достигла 7,9%. Это сопоставимо с такими всемирно известными студенческими столицами как Мадрид, где 7,5% иностранных студентов, и Амстердам, где 8% иностранных студентов", - сказал он.

В комитете по науке и высшей школе уточнили, что абсолютными лидерами в этой области являются Париж и Лондон, где число иностранных студентов достигает 40% от их общего числа.

Сравнивая Петербург и Москву, Максимов сослался на данные мониторинга вузов, осуществленного Минобрнауки РФ в нынешнем году. В соответствии с этими данными, удельный вес иностранных студентов в Петербурге оказался почти на 1% выше, чем в столице: в Петербурге 4,92%, а в Москве - 4,02%, в Новосибирской области и Республике Татарстан - по 1%.

Ученый секретарь Совета ректоров Николай Вешев пояснил, как различаются методики подсчета, применяемые городскими властями и министерством. "Там и там ведется подсчет студентов, но Министерство образования и науки применяет свою методику расчета доли иностранных студентов: студентов очной формы обучения считают с коэффициентом "1", вечерней формы обучения - с коэффициентом "0,5", заочной - с коэффициентом "0,1", - пояснил эксперт.

По данным Максимова, в настоящее время в Петербурге 24 тыс. иностранных студентов, что соответствует масштабам одного их самых крупных вузов города. Всего в Петербурге около 300 тыс. студентов и 44 вуза, имеющих государственную аккредитацию и образовательную лицензию.

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